Goudprijs zet opmars voort en gaat opnieuw naar record

De goudprijs is maandag naar een record gestegen. Er is meer vraag naar goud door de verwachting dat een renteverlaging in de Verenigde Staten niet lang meer op zich laat wachten. Ook de vele onrust in de wereld van de laatste tijd en een flinke vraag vanuit China stuwen de waarde van goud.

Op de goudmarkt steeg de prijs van goud maandag in de loop van de ochtend met 1,6 procent ten opzichte van de slotkoers van Witte Donderdag naar 2265,73 dollar per troy ounce (31,1 gram). Daarmee zette de opmars van de voorgaande weken door. Vorige maand steeg de goudprijs al voor het eerst naar meer dan 2200 dollar per troy ounce.

Volgens een deskundige van ING lijkt de markt er steeds meer van overtuigd dat de Amerikaanse centrale bank in juni begint met het verlagen van de rente. De toenemende speculaties over renteverlagingen verzwakken de dollar en daardoor wordt goud goedkoper voor handelaren met andere valuta’s. De vraag naar het edelmetaal stijgt om die reden en dat duwt de prijs omhoog.

Door de oorlog in Oekraïne en de strijd tussen Israël en Hamas zoeken veel beleggers daarnaast naar investeringen die worden gezien als veilig, zoals goud. Verder heeft de Chinese centrale bank aanzienlijke hoeveelheden van het edelmetaal aan zijn reserves toegevoegd. Ook is het kopen van goud tamelijk populair geworden onder vermogende jongere Chinezen.