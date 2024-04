Groot datalek bij Amerikaans telecomconcern AT&T

Bij het grote Amerikaanse telecomconcern AT&T zijn de gegevens van tientallen miljoenen mensen gelekt. Het gaat onder meer om burgerservicenummers.

Volgens AT&T zijn de gegevens van ongeveer 7,6 miljoen huidige klanten en 65,4 miljoen voormalige klanten op het dark web beland. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

De gegevens lijken vooralsnog uit 2019 of eerder te stammen. AT&T heeft nog geen bewijs gevonden van ongeautoriseerde toegang tot zijn systemen.

Uit voorzorg heeft het bedrijf na het ontdekken van het lek miljoenen wachtwoorden van klantaccounts gereset. “Het bedrijf communiceert proactief met de getroffenen”, staat in een verklaring van het concern.

De rivaal van bedrijven als Verizon Communications en T-Mobile US kreeg in februari nog te maken met een omvangrijke storing die uren in beslag nam om op te lossen. Dit leidde ook tot een onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten.

TechCrunch meldt dat het AT&T ongeveer een week geleden al over het lek heeft geïnformeerd. De nieuwssite heeft een publicatie daarover echter uitgesteld tot het bedrijf de nodige maatregelen kon nemen.