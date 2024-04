Microsoft gaat Teams en Office wereldwijd los van elkaar verkopen

De betaalde versie van chat- en video-app Teams zit voortaan wereldwijd niet meer in het Microsofts Office-pakket, dat gebruikers toegang geeft tot diensten als Word en Excel. Dat heeft het Amerikaanse techconcern maandag aangekondigd, zes maanden nadat het de twee producten al van elkaar scheidde in Europa.

Met de stappen probeert Microsoft zorgen bij toezichthouders weg te nemen door zijn assortiment verspreid over de wereld meer gelijk te trekken. De Europese Commissie is al enige tijd bezig met een onderzoek, omdat Teams mogelijk onterecht voordeel had doordat het in het Office-pakket was opgenomen.

Microsoft verklaarde maandag dat zo wordt “tegemoetgekomen aan de feedback van de Europese Commissie door multinationale bedrijven meer flexibiliteit te bieden wanneer ze hun aankopen in verschillende regio’s willen standaardiseren”.

Teams werd in 2017 gratis aan Office 365 toegevoegd. Tijdens de coronapandemie werden videovergaderingen vervolgens erg populair. Andere bedrijven die vergelijkbare diensten aanboden klaagden daarop dat Teams een oneerlijk voordeel had doordat het was gebundeld met andere Microsoft-diensten.

De stappen door Microsoft zijn wellicht niet voldoende om een nieuwe boete van Brussel te voorkomen. Het concern betaalde de voorbije tien jaar al meer dan 2 miljard euro aan boetes in de Europese Unie voor het aan elkaar koppelen of bundelen van producten.