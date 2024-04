Socialemediabedrijf Donald Trump keldert op Wall Street

Trump Media & Technology Group is maandag gekelderd op de aandelenbeurzen in New York. Uit een beursdocument kwam naar voren dat het socialemediabedrijf van oud-president Donald Trump vorig jaar een nettoverlies van ruim 58 miljoen dollar heeft geleden. Het moederbedrijf van het platform Truth Social maakte vorige week zijn debuut op de Nasdaq.

Het aandeel was bij het slot van de handel na een daling van 21,5 procent 48,66 dollar waard, minder dan de 49,95 dollar waarop het aandeel zijn debuut maakte. Met de beursgang kan Trump miljarden ophalen om zijn hoge juridische kosten te betalen voor verschillende rechtszaken, want hij bezit 57 procent van de aandelen. Maar door eerdere afspraken kan de presidentskandidaat die aandelen pas over zes maanden omzetten in geld.

Wall Street ging maandag open na een lang weekend. Op Goede Vrijdag waren de beurzen namelijk gesloten, ook in Europa. De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,6 procent lager af op 39.566,85 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 5243,77 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 16.396,83 punten.

Tesla verloor 0,3 procent. De elektrische autofabrikant publiceert deze week een update over de verkoopcijfers in het eerste kwartaal. Analisten hebben hun verwachtingen voor de kwartaalcijfers van Tesla onlangs al wat teruggeschroefd. Sommige kenners rekenen zelfs op de eerste omzetdaling van Tesla sinds de begindagen van de pandemie, nu de vraag naar elektrische auto’s in veel landen onder druk lijkt te staan.

Concurrenten van Tesla presteerden beter op de beurs. Zo stegen het Chinese Nio en BYD respectievelijk 3,1 procent en 1,7 procent. Nio meldde maandag dat zijn leveringen afgelopen maand juist flink hoger lagen dan een jaar terug. Ook BYD zag de verkopen flink aantrekken, in maart met maar liefst 46 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

3M steeg 6 procent. Het Amerikaanse industriebedrijf achter onder meer Post-its en mondmaskers heeft bekendgemaakt dat de rechter zijn fiat heeft gegeven voor een in juni getroffen miljardenschikking met een aantal Amerikaanse steden. Die gaat over vervuiling van drinkwater met PFAS. Het concern betaalt verspreid over een periode van meer dan 13 jaar tot 12,5 miljard dollar. Dat geld zal worden gebruikt om PFAS uit drinkwater te filteren.