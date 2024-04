Tesla daalt op Wall Street in afwachting nieuwe leveringscijfers

Tesla hoorde maandag bij de verliezers op de beurs in New York, na een nieuwe prijsverhoging van duizend dollar voor alle Model Y-auto’s in de Verenigde Staten. Beleggers wachten ook met spanning op de nieuwe verkoopcijfers van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens. Die komen mogelijk later op de dag naar buiten.

Het aandeel Tesla ging in de vroege handel op Wall Street 0,7 procent omlaag. Analisten hebben hun verwachtingen voor de kwartaalcijfers van Tesla onlangs al wat teruggeschroefd. Sommige kenners rekenen zelfs op de eerste omzetdaling van Tesla sinds de begindagen van de pandemie, nu de vraag naar elektrische auto’s in veel landen onder druk lijkt te staan.

Tesla ondervindt ook grote concurrentie. Zo meldde het Chinese Nio maandag dat zijn leveringen afgelopen maand flink hoger lagen dan een jaar terug. Prijsstijgingen van Tesla zijn gunstig voor rivalen, want dan worden hun auto’s relatief aantrekkelijker voor consumenten. Nio leek dan ook te profiteren van het nieuws en won maandag 3,2 procent op de Amerikaanse beurs.

Beleggers op Wall Street keren maandag terug van een lang paasweekend. Op Goede Vrijdag werd er niet gehandeld. Die dag kwam er nog wel een belangrijk inflatiecijfer naar buiten, de zogeheten Core PCE. Die is in februari licht gedaald. Volgens een deskundige van ING lijkt de markt er steeds meer van overtuigd dat de Amerikaanse centrale bank in juni begint met het verlagen van de rente.

De bekende Dow-Jonesindex noteerde kort na beursopening 0,1 procent lager op 39.755 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 5260 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 16.468 punten.

Telecomconcern AT&T leverde 2,3 procent in. Bij de onderneming zijn de gegevens van tientallen miljoenen mensen gelekt. Het gaat onder meer om burgerservicenummers. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Microsoft won 1,6 procent. De betaalde versie van chat- en video-app Teams zit voortaan wereldwijd niet meer in het Microsofts Office-pakket. Met de stap probeert Microsoft zorgen bij toezichthouders weg te nemen. De Europese Commissie is al enige tijd bezig met een onderzoek, omdat Teams mogelijk onterecht voordeel had doordat het in het Office-pakket was opgenomen.