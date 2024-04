Weekje vakantie zit er niet in voor bijna kwart Duitse huishoudens

Bijna een kwart van de Duitse huishoudens kan zich het niet veroorloven om een weekje per jaar op vakantie te gaan. Dat heeft het Europese statistiekbureau Eurostat becijferd op verzoek van de Duitse linkse politica Sahra Wagenknecht. Vooral bij eenoudergezinnen en grotere gezinnen zou zo’n meerdaagse trip er vaak niet inzitten.

Uit door Wagenknecht opgevraagde cijfers blijkt dat bijna 23 procent van de huishoudens in Duitsland vorig jaar niet genoeg geld had voor een reis van een week. Bij eenoudergezinnen was dit meer dan 43 procent en bij gezinnen met twee volwassenen en drie of meer kinderen ging het om dik 31 procent.

De 54-jarige Wagenknecht richtte begin dit jaar Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) op. Eerder splitste zij zich af van de linkse partij Die Linke. Ze heeft flinke kritiek op de regering van bondskanselier Olaf Scholz en beschuldigt deze ervan miljoenen Duitsers te verarmen. Wagenknecht noemt de cijfers van Eurostat dan ook beschamend. “We hebben een grote verandering nodig in het economisch en sociaal beleid.”

Het aandeel van de Duitse bevolking dat zich een reis van een week niet kan veroorloven, is het afgelopen jaar met 0,4 procentpunt gestegen. Maar bezien over een iets langer perspectief is er weinig sprake van verandering. Het algehele cijfer schommelt al jaren rond hetzelfde niveau.