Woonwinkels ’traditioneel gezellig druk’ op tweede paasdag

Nederlanders trekken weer massaal naar de woonboulevard op tweede paasdag, merken woonwinkelconcern IKEA en interieurketen Jysk. Het laatste bedrijf, met 101 winkels in Nederland, merkt zelfs dat het ’s middags drukker is dan vorig jaar, met 18 procent meer betalende klanten. Vooral loungesets voor in de tuin of kleinere sets voor op het balkon zijn populair, laat Jysk weten.

Dat was vorig jaar wel anders, toen het tuinseizoen later op gang kwam door slecht weer. “Dit jaar liggen de temperaturen hoger en zien we dat we al veel meer tuinartikelen verkopen. Mensen kijken ernaar uit om met hun nieuwe meubelen van de lentezon te genieten”, meldt Frank Christant, landendirecteur voor Nederland, België en Frankrijk namens Jysk. “We zijn heel tevreden met de aanloop en kijken al voorzichtig terug op een geslaagd paasweekend.”

Ook Intratuin verwelkomt veel klanten door het “goede tuinweer” maandag. “Je ziet dat klanten vooral veel planten kopen”, meldt een woordvoerster. Maar ook bij het tuincentra zijn tuinmeubelen populair onder bezoekers. De zegsvrouw vertelt dat het “geleidelijk druk is” zonder “extreme pieken”.

IKEA ziet door de jaren heen 25 tot 30 procent meer bezoekers op tweede paasdag dan op een normale zaterdag. Een woordvoerder van de keten zegt dat bezoekers maandag relatief veel gebruikmaken van het restaurant, “wat duidt op een dagje uit”. “Op een dag als vandaag zien we verder geen ander opvallend consumentengedrag, drinkglazen, hersluitbare zakjes en kledinghangers blijven erg populair.”

Naast woonboulevards weten Nederlanders ook de weg naar outletcentra voor bekende merken te vinden. Op eerste paasdag werden de zogeheten Designer Outlet Centra in Roermond en Roosendaal al goed bezocht, liet een woordvoerder zondag weten. Het druilerige weer die dag hielp daarbij mee. “Hier kunnen mensen even schuilen in een winkel of restaurant. In plaats van eieren zoeken, gaan ze op koopjesjacht”, legde de woordvoerder uit.