Beleggers Europa terug na paasweekend, rustige opening verwacht

Beleggers op de Europese aandelenmarkten keren dinsdag terug van een lang paasweekend, want op Goede Vrijdag en tweede paasdag waren de beurzen in Europa gesloten. De openingsindicatoren wijzen op kleine koersbewegingen voor de Europese hoofdgraadmeters aan het begin van de handelsdag. Vorige week donderdag sloot de Amsterdamse AEX-index nog op een recordniveau van 881,78 punten.

Handelaren in Europa kunnen nu ook reageren op een belangrijk cijfer over de Amerikaanse inflatie dat vrijdag naar buiten kwam. De zogeheten Core PCE is in februari licht gedaald. De Federal Reserve beschouwt deze kerninflatie als de belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling. Het cijfer, waarin de schommelende brandstof- en voedselprijzen niet zijn meegenomen, koelde af ten opzichte van een jaar eerder tot 2,8 procent.

Bij de bedrijven in Amsterdam kan betalingsverwerker Adyen in beweging komen door een adviesverhoging van beleggingsadviseur Evercore ISI. Chiptoeleverancier Besi kreeg een verhoging van het beleggingsadvies van de Britse bank Barclays.

Speciaalchemieconcern Corbion maakte bekend de verkoop van zijn emulgatoractiviteiten in de Verenigde Staten aan de Amerikaanse investeerder Kingswood voor 362 miljoen dollar te hebben afgerond. Emulgatoren zijn stoffen die helpen bij het mengen van stoffen die moeilijk mengbaar zijn. De verkoop van het bedrijfsonderdeel werd in januari aangekondigd en moet MidKapper Corbion helpen de balans te versterken.

NX Filtration maakte bekend een nieuwe opdracht te hebben van het Canadese Delco Water voor zijn waterzuiveringstechnologie. Er werden geen financiële details gemeld over de opdracht.

De euro was dinsdagochtend 1,0794 dollar waard. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 84,15 dollar en Brentolie werd ook 0,5 procent duurder, op 87,85 dollar per vat.