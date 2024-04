Beurswaakhond wil niet ingaan op verzoek geschorste Kroes

Beurswaakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil niets zeggen over het verzoek van de geschorste Ajax-directeur Alex Kroes om de aankoop van zijn aandelen in de club te onderzoeken. De raad van commissarissen van Ajax heeft Kroes geschorst omdat hij in de week voordat bekend werd dat hij werd aangesteld, 17.000 aandelen van Ajax kocht. De AFM wil omwille van de vertrouwelijkheid ook niet bevestigen of er contact is met Ajax over de schorsing.

“We kunnen niet ingaan op individuele onderzoeken vanwege toezichtvertrouwelijkheid”, zegt een woordvoerster van de AFM. De club deed al op 15 maart een melding bij de AFM van een aandelenpakket van Kroes, valt te lezen in het meldingenregister van de AFM. Volgens de woordvoerster doen bedrijven zo’n melding als een bedrijf bijvoorbeeld “informatie heeft die zou kunnen leiden tot handel met voorwetenschap”. “Maar het kan ook dat het een substantiële deelneming is. Iedereen die beschikt over 3 procent of meer van het geplaatste kapitaal van een beursgenoteerde onderneming moet dit melden aan de AFM.”

Wie zich schuldig maakt aan marktmisbruik zoals het handelen met voorkennis, riskeert een geldboete of een dwangsom van de AFM. In het verleden zijn in Nederland ook beleggers veroordeeld voor de handel in voorkennis.

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie zegt op de hoogte te zijn van het artikel over Kroes. “Verder kunnen we er nog niks over zeggen.”

Manipuleren van de markt is verboden, net als handelen met voorkennis. Volgens de definitie van de AFM is handel met voorkennis “het gebruiken van informatie die niet openbaar gemaakt is”, staat op de website. “Als zulke informatie ‘uitlekt’ of niet onder alle beleggers wordt verspreid, kunnen beleggers met deze informatie hier hun voordeel mee doen. Daarbij kunnen andere beleggers worden benadeeld.”

“Voor het vertrouwen van consumenten, beleggers en ondernemingen in de financiële markten is het belangrijk dat alle partijen integer handelen”, schrijft de toezichthouder. De AFM controleert of de regels over marktmisbruik worden nageleefd.