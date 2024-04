Industrie toont verder herstel na lange periode van krimp

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie heeft in maart verder herstel laten zien van de lange periode van krimp. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) nam de productieomvang voor het eerst in een ruim een jaar toe en steeg het aantal nieuwe orders voor het eerst in twintig maanden.

“De lente hangt in de lucht. Voor het eerst sinds twintig maanden groeit het aantal nieuwe orders voor de industrie. Respondenten van de Nevi-Inkoopmanagersindex van de Nederlandse industrie geven aan dat deels door nieuwe (Europese) projecten en het verbeterde economische klimaat de vraag naar industriële producten is gestegen”, zegt deskundige David Kemps van ABN AMRO in een toelichting.

Verder was er volgens de onderzoekers voor de tweede maand op rij sprake van banengroei in de industrie. De Nevi zegt wel dat industriebedrijven nog steeds de voorraden verkleinden en dat er een lichte daling was van het optimisme over de toekomstige productieomvang.

Dit alles zorgde ervoor dat de algehele inkoopmanagersindex van Nevi in maart uitkwam op een stand van 49,7, tegen 49,3 in februari. Daarmee is dus nog wel sprake van lichte krimp van de bedrijvigheid. Een stand van 50 of meer wijst namelijk op groei, daaronder op krimp van de industriële bedrijvigheid.