Meer belastingaangiften al in maart binnen, meldt Belastingdienst

Meer mensen hebben in maart belastingaangifte gedaan dan in maart vorig jaar, meldt de Belastingdienst. Afgelopen maand hebben bijna 6,6 miljoen mensen belastingaangifte gedaan, dat zijn volgens de Belastingdienst 244.000 meer aangiften dan vorig jaar.

Mensen kunnen sinds 1 maart belastingaangifte doen. Twee op de drie belastingaangiften die de Belastingdienst voor 1 mei verwacht te krijgen zijn inmiddels binnen. De overheidsdienst zegt “enorm tevreden” te zijn met hoe de aangifteperiode tot nu toe verloopt.

Ruim 735.000 Nederlanders hadden hun aangifte al op de eerste dag gedaan. Volgens de Belastingdienst was dit het hoogste aantal ooit op een dag. In totaal moeten vanaf maart ongeveer 7,3 miljoen particulieren en zo’n 1,9 miljoen ondernemers hun aangifte inkomstenbelasting over 2023 doen. Dat zijn er meer dan vorig jaar.

Particulieren en ondernemers kunnen tot 1 mei belastingaangifte doen. Mensen kunnen ook uitstel aanvragen, dan hebben ze tot 1 september de tijd om belastingaangifte te doen.