Berichtendienst WhatsApp getroffen door storing

Berichtendienst WhatsApp is woensdagavond getroffen door een storing. Gebruikers kunnen geen berichten verzenden of ontvangen. Op de website Allestoringen is te zien dat het aantal klachten rond 20.05 uur begon op te lopen tot uiteindelijk zo’n 150.000 meldingen. Zo’n drie kwartier later leek de berichtendienst het in sommige gevallen weer te doen. De oorzaak van de storing is vooralsnog niet bekend.

WhatsApp werkt in meerdere landen niet. Bij storingsmeldsite Downdetector kwamen in korte tijd meer dan 17.000 meldingen binnen. De meldingen komen binnen uit onder meer India, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië.