Booking.com stond onder verscherpt toezicht AP om datalekken

Booking.com stond vorig jaar onder verscherpt toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) omdat de Nederlandse hotelboekingssite datalekken soms te laat meldde, zegt de AP. De toezichthouder, die drie jaar geleden een boete van 475.000 euro uitdeelde aan Booking.com, zegt nu dat het bedrijf zich goed aan de regels houdt en dat het verscherpt toezicht begin dit jaar is gestopt.

De AP meldt Booking.com vanaf januari 2023 een jaar lang te hebben gemonitord om er zeker van te zijn dat de boekingssite datalekken op tijd doorgeeft bij de autoriteit en slachtoffers. Volgens de toezichthouder moest Booking.com rapporteren over de maatregelen van het bedrijf om datalekken op tijd te melden aan de AP en wat het bedrijf doet om ze in de toekomst te voorkomen. Ook controleerde de toezichthouder of Booking.com alle datalekken wel netjes doorgaf.