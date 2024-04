Eneco stopt met warmtenet in wijk Utrecht om hoge kosten

Energieconcern Eneco stopt met het ontwikkelen van een collectief warmtenet voor laagbouwwoningen in een wijk in Utrecht. “Wij hebben geconcludeerd dat de betaalbaarheid van de uitbreiding van het warmtenet in deze wijk onvoldoende geborgd kan worden voor de bewoners”, meldt het bedrijf.

Het gaat om de Utrechtse wijk Overvecht-Noord. Eneco onderzocht al een aantal jaar of een warmtenet een betaalbare, betrouwbare en duurzame optie is om de wijk van het gas af te halen. Dat blijkt niet het geval omdat de woningen te ver uit elkaar liggen. Daardoor is de aanleg van een warmtenet te duur.

“Eneco is ervan overtuigd dat in deze situatie met laagbouwwoningen andere warmtetechnieken, zoals een hybride warmtepomp, betaalbaarder zijn dan een warmtenet”, aldus het concern.

De laatste tijd ontstond veel onrust over de hoge tarieven van warmtenetten. Het grote prijsverschil tussen warmtenetten en gas staat haaks op de belofte van de regering dat de overstap van gas niet duurder zou mogen zijn.