Energiebedrijf HEM krijgt 1,1 miljoen euro boete om misleiding

Energieleverancier Hollandse Energie Maatschappij (HEM) krijgt een boete van 1,1 miljoen euro van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om misleiding bij de verkoop van contracten via de telefoon. Medewerkers die namens HEM belden om nieuwe klanten te werven, waren volgens de toezichthouder onduidelijk over de voorwaarden en tarieven van de contracten. Daardoor “hadden klanten vaak pas later door dat zij onder valse voorwendselen waren overgezet naar een duur contract van HEM”, meldt de ACM.

De telefonische verkopers, die werkten voor door HEM ingehuurde bedrijven, vertelden volgens de ACM niet dat zij voor de energieleverancier werkten. In plaats daarvan zouden ze hebben gezegd te bellen over het huidige energiecontract of spraken ze van “prijsbescherming”, stelt de marktwaakhond. Ook zouden ze erg dwingend zijn geweest. Als klanten weg wilden bij HEM, eiste de energieleverancier vaak hoge opzegvergoedingen.

Bij de ACM kwamen veel klachten binnen over HEM. Eerder waarschuwde de toezichthouder mensen al voor de hoge tarieven van dat bedrijf.