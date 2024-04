Energieleverancier HEM maakt bezwaar tegen boete van 1,1 miljoen

Energieleverancier HEM kondigt aan in bezwaar te gaan tegen de boete van 1,1 miljoen euro die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft opgelegd om misleidende verkooptelefoontjes. Volgens het bedrijf is de boete “niet zorgvuldig” tot stand gekomen.

HEM, dat voor de telemarketing andere bedrijven inhuurde, zegt ook de boete te betreuren. “Wij verlangen van onze partners dat zij de regels voor de telefonische werving naleven en dat consumenten eerlijk en volledig worden geïnformeerd. Daar houden we ook veel toezicht op. De ACM constateert nu dat het in een aantal gevallen waarschijnlijk toch niet goed is gegaan en daar balen we enorm van”, schrijft het bedrijf.