Leveranciers krijgen waarschuwing voor druk zetten op winkeliers

Meerdere leveranciers van bouwmaterialen, fiets- en autoaccessoires, batterijen en verzorgingsproducten hebben een waarschuwing gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder oefenden ze soms druk uit op winkeliers om hogere verkoopprijzen te hanteren voor hun producten.

Het gaat om een praktijk die verboden is. De ACM legt uit dat winkeliers de vrijheid moeten krijgen om zelfstandig hun verkoopprijzen vast te stellen. “Op deze manier kunnen winkeliers eerlijk met elkaar concurreren en betalen consumenten de beste prijs voor de producten.”

De marktwaakhond zegt niet om welke bedrijven het gaat. De ACM heeft wel de indruk dat de aangeschreven partijen de waarschuwing serieus nemen. Inmiddels hebben ze zaken aangepast. De ACM houdt in de gaten of ze zich aan de regels zullen houden. Zo niet, dan riskeren ze een boete. Die kan dan oplopen tot 900.000 euro of 10 procent van de jaaromzet.

Vorig jaar kregen verschillende leveranciers van baby- en kinderproducten ook al deze waarschuwing. “Leveranciers mogen alleen een adviesprijs geven en geen druk uitoefenen op winkeliers om de consumentenprijs te verhogen of informatie geven over wat andere winkeliers met de prijzen doen”, zei de ACM toen.