Muzieklabel UMG opvallende stijger in hogere AEX

De beursgraadmeters op het Damrak toonden woensdag in de laatste handelsuren herstel, geholpen door hogere standen op de Amerikaanse koersenborden. Muzieklabel Universal Music Group (UMG) was een opvallende stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 5,5 procent. Een duidelijke reden voor de koerssprong is er niet. Het platenconcern achter artiesten als Taylor Swift en Drake ging vorige week ook al omhoog, nadat bekend werd dat de samenwerking met muziekstreamingdienst Spotify is uitgebreid.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde 0,3 procent hoger op 884,05 punten. De MidKap won 1,1 procent op 934,1 punten. Frankfurt en Parijs gingen 0,5 en 0,4 procent vooruit. De FTSE in Londen stond een fractie hoger.

Beleggers voelden zich gesterkt door een meevallend inflatiecijfer in de eurozone. Die daalde in maart tot 2,4 procent, iets lager dan verwacht. Aandelenhandelaren hopen nu dat de Europese Centrale Bank (ECB) spoedig de rente gaat verlagen.

Naast UMG, hadden ook de chipbedrijven Besi (plus 3,2 procent) en ASML (plus 1,6 procent) de opgaande lijn weer te pakken. Chemicali├źndistributeur IMCD eindigde onderaan bij de grote fondsen in Amsterdam met een verlies van 2,7 procent.

In de MidKap nam staalproducent Aperam de leiding met een winst van 4,5 procent. Douwe Egberts-moederconcern JDE Peet’s verloor 1,9 procent en stond daarmee onderaan bij de middelgrote fondsen.

Bij de kleinere bedrijven viel waterzuiveraar NX Filtration op met een verlies van 4,4 procent. Een dag eerder ging het bedrijf uit Enschede nog omhoog na bekendmaking van een nieuwe opdracht voor zijn waterzuiveringstechnologie uit Canada.

Op de valutamarkt stond de euro op 1,0828 tegen 1,0768 dollar bij het slot in Europa dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg verder, met 0,9 procent tot 85,88 dollar. Brent werd ook 0,9 procent duurder op 89,74 dollar per vat. Oliekartel OPEC+ heeft woensdag besloten de huidige productieverlaging tot en met het einde van juni te verlengen.