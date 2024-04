Tesla verder omlaag op Wall Street, Intel onderuit

Het aandeel Tesla ging woensdag verder omlaag op de aandelenbeurzen in New York. Een dag eerder moest de fabrikant van elektrische auto’s al een flinke tik incasseren na tegenvallende cijfers over de leveringen aan klanten. Chipconcern Intel stond ook bij de verliezers op Wall Street na bekendmaking van een miljardenverlies bij de divisie die halfgeleiders maakt die zijn ontworpen door andere bedrijven, een activiteit die foundry wordt genoemd.

Tesla zakte in de vroege handel 1,7 procent. Een dag eerder werd het aandeel al bijna 5 procent in het rood gezet. De leveringen van elektrische auto’s aan klanten waren in het eerste kwartaal veel lager dan in de voorgaande periode. Dat kwam door een zwakkere vraag en felle concurrentie van andere autobouwers in onder meer China.

Intel verloor bijna 7 procent. De foundry-divisie van Intel leed vorig jaar een operationeel verlies van 7 miljard dollar, wat groter is dan een jaar eerder. Intel heeft bij die activiteiten te maken met hoge kosten en sterke concurrentie van met name het Taiwanese TSMC.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig na de verliezen een dag eerder door twijfels over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De Dow-Jonesindex noteerde een fractie hoger op 39.170 punten. De bredere S&P 500 was praktisch onveranderd op 5202 punten en de techbeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 16.189 punten.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve geeft later op de dag een speech die nauwlettend gevolgd zal worden voor aanwijzingen over het rentebeleid. Ook andere Fed-bestuurders zullen spreken. Op de financiële markten is twijfel ontstaan over wanneer de Fed gaat beginnen met het verlagen van de rente en hoe vaak de rente dit jaar verlaagd zou moeten worden.

Verder kwam loonstrookverwerker ADP voorbeurs met een rapport over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Die groei viel sterker uit dan verwacht. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, waarin ook de publieke sector is meegenomen.

De banenmarkt speelt ook een grote rol bij het rentebeleid van de Fed. Bij een sterk afkoelende arbeidsmarkt kan de centrale bank overwegen eerder de rente te verlagen om zo de economie te stimuleren.

Spijkerbroekenmerk Levi Strauss publiceert na het slot van de handel in New York zijn kwartaalcijfers en ging daaraan voorafgaand 0,6 procent omhoog.