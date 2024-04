AEX poetst klein openingsverlies weg, bouwer BAM fors hoger

De AEX-index in Amsterdam poetste donderdagochtend een licht openingsverlies weg. Beleggers in Europa verwerkten opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve over het rentebeleid. Hij zei in een toespraak dat de Fed eerst meer duidelijke signalen wil zien dat de inflatie aan het afzwakken is voordat de rente wordt verlaagd. Verder was bouwer BAM een opvallende stijger met een plus van 7 procent op het Damrak, na een adviesverhoging door investeringsbank Oddo BHF.

Volgens Powell zijn er de laatste tijd wel hogere inflatiecijfers gekomen dan verwacht, maar is het algemene beeld “niet wezenlijk” veranderd. Toch moet er volgens hem eerst meer vertrouwen zijn dat de inflatie beweegt richting de doelstelling van 2 procent voordat wordt overgegaan tot een verlaging. Hij herhaalde wel de verwachting dat de Fed dit jaar waarschijnlijk begint met het verlagen van de rente.

De AEX noteerde in de vroege handel een plus van 0,1 procent op 884,72 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 936,72 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs waren bescheiden plussen te zien.

In de AEX ging ING aan kop met een plus van 0,8 procent. Chemicali├źndistributeur IMCD, informatieleverancier Wolters Kluwer en muziekmaatschappij Universal Music Group (UMG) sloten de rij met koersverliezen tot 1,2 procent. UMG was een dag eerder nog een uitblinker met een winst van 5,5 procent.

In de MidKap werd de kopgroep gevormd door metalenspecialist AMG en bodemonderzoeker Fugro met winsten tot 1,7 procent. Laadpalenfabrikant Alfen sloot de rij bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een verlies van 1,7 procent.

Later in de ochtend meldt statistiekbureau Eurostat cijfers over de producentenprijzen in de eurozone. Woensdag kwamen nog meevallende inflatiecijfers naar buiten.

De euro was 1,0853 dollar waard, tegen 1,0828 dollar bij het slot in Europa een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie was vrijwel onveranderd op 85,38 dollar en Brentolie was ook vlak op 89,34 dollar. Op woensdag zaten de olieprijzen in de lift door het besluit van oliekartel OPEC+ om de productiebeperkingen te verlengen tot het einde van het tweede kwartaal.