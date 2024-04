Recordverkoop Volvo, mede door nieuwe elektrische auto

Volvo Cars heeft afgelopen maand een recordaantal auto’s verkocht, meldt de autofabrikant uit Zweden. Dat komt volgens het bedrijf deels omdat zijn onlangs uitgebrachte volledige elektrische auto, de EX30, goed is verkocht. Ook zijn in Europa en de Verenigde Staten veel andere modellen van de fabrikant verkocht.

De automaker verkocht in maart net geen 79.000 auto’s, dat is een kwart meer dan in maart vorig jaar. Bijna een op de vier verkochte auto’s was volgens de fabrikant volledig elektrisch. Topman Björn Annwall zegt dat Volvo Cars komende maanden mikt op nog hogere verkoopaantallen van de EX30.

In Europa verkocht Volvo Cars afgelopen maand in totaal bijna 40.000 auto’s, een derde meer dan in diezelfde maand vorig jaar. Hiervan was 63 procent volgens de fabrikant elektrisch.