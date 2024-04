Sanofi schikt in VS voor 4000 zaken rond maagzuurmedicijn

Het Franse geneesmiddelenconcern Sanofi heeft in de Verenigde Staten ongeveer 4000 rechtszaken afgekocht. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd zijn maagzuurmedicijn Zantac te verkopen, zonder patiënten te waarschuwen dat het kanker kan veroorzaken.

Sanofi weigert te zeggen voor hoeveel er is geschikt in de langlopende zaak. Eind 2022 bepaalde een Amerikaanse rechtbank dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs was dat het maagzuurmedicijn kanker kan veroorzaken.

De farmaceut blijft erbij dat de claims ongegrond zijn en heeft daarom een schikking getroffen om de kosten van een rechtszaak te vermijden. Het middel werd in 2019 van de Amerikaanse markt gehaald na onderzoek door medicijntoezichthouder FDA.