Sportwinkelketen Decathlon vergroot omzet en winst

Sportwinkelketen Decathlon is vorig jaar verder gegroeid en heeft de winst licht opgevoerd, maakte het van oorsprong Franse bedrijf bekend. De cijfers komen enkele weken na de aankondiging van een nieuwe strategie om meer sportfanaten naar de winkels te trekken.

Decathlon boekte vorig jaar een omzet van 15,6 miljard euro, wat bij gelijke wisselkoersen een stijging van 4,4 procent is. Dat is een minder sterke groei dan in 2022, toen de opbrengsten met 12 procent stegen na jaren van lockdowns. De winst nam toe tot 931 miljoen euro, tegen 923 miljoen euro in 2022.

Vorige maand kondigde Decathlon een nieuwe strategie aan. Het winkelbedrijf schrapt een groot aantal eigen sportartikelenmerken en houdt er twaalf over. Naast een herkenbaarder aanbod moet dit het bedrijf ook efficiënter laten werken. Decathlon heeft in 78 landen ruim 1700 winkels, waarvan er 21 in Nederland staan.