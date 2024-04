Voor het eerst meer vraag naar vliegreizen dan voor corona

De wereldwijde vraag naar vliegreizen is in februari voor het eerst boven het niveau van voor de coronapandemie uitgekomen, maakt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA bekend.

Gemeten in door reizigers afgelegde kilometers lag de vraag naar vliegreizen in februari 21,5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. “De sterke start van 2024 zette zich in februari voort met een dubbelcijferige groei van het passagiersverkeer op alle markten, behalve Noord-Amerika. Er is goede reden om optimistisch te zijn over de vooruitzichten van de sector in 2024”, zegt IATA-topman Willie Walsh in een toelichting.

De sterkste groei werd gemeten bij Aziatische luchtvaartmaatschappijen, met een plus van bijna 38 procent. Noord-Amerika bleef achter, met een groei van nog geen 9 procent. Europese maatschappijen zagen de vraag met een kleine 15 procent toenemen.