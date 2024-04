Advocaat-generaal: krimp Schiphol niet zonder toestemming EU

De Nederlandse overheid mag het aantal vluchten op Schiphol niet zonder Europese toestemming beperken. Dat staat in een advies aan de Hoge Raad. In juli gaf het gerechtshof in Amsterdam nog “groen licht” voor plannen van de overheid om de geluidshinder op Schiphol tegen te gaan, maar die beslissing kan volgens de advocaat-generaal niet in stand blijven.

De Hoge Raad beraadt zich momenteel nog op een oordeel in de zaak. De advocaat-generaal is een belangrijke adviseur van de hoogste Nederlandse rechter. De adviezen worden vaak overgenomen, maar dat hoeft niet.

Het kabinet heeft het plan om het aantal vliegbewegingen op Schiphol deze zomer tot 460.000 te beperken, in november al voorlopig opgeschort. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) blijft erbij dat Schiphol op termijn moet krimpen om natuur, klimaat en leefomgeving te beschermen. Maar hij stelde vast dat het plan om daar al in 2024 mee te beginnen op te grote juridische bezwaren stuit.