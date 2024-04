Beurshandel in teken van belangrijk banenrapport VS

De beurshandel staat vrijdag vooral in het teken van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat later op de dag verschijnt. Die cijfers zijn namelijk van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Over dat beleid zijn de laatste tijd twijfels ontstaan op de financiële markten.

Bij een veel zwakker dan verwachte banengroei in de Verenigde Staten kan de Fed eerder geneigd zijn om de rente te verlagen om zo de economie te stimuleren. Bij een veel sterker dan verwacht cijfer heeft de centrale bank dan juist weer meer ruimte om de rente langer op een hoog niveau te houden. Onder beleggers is er nu meer onzekerheid over wanneer de Fed gaat beginnen met het verlagen van de rente en hoeveel verlagingen er dit jaar kunnen komen.

In New York waren donderdag behoorlijke minnen te zien door de rentetwijfels. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen tot 1,4 procent omlaag. De Amsterdamse AEX-index sloot vrijwel onveranderd op 884,17 punten. De Europese beurzen lijken vrijdag lager te openen.

Die onzekerheid over het beleid van de Fed zorgde ook voor verliezen op de Aziatische markten. Zo daalde de Nikkei in Tokio 2 procent. De All Ordinaries in Sydney en de Kospi in Seoul gingen tot 1 procent omlaag. In Hongkong keerden beleggers terug van een vrije dag en daalde de Hang Seng licht.

Op het Damrak kan Philips op aandacht rekenen. Het zorgtechnologieconcern waarschuwt voor problemen met zijn Trilogy-beademingsapparaten. Door een fout kan een alarm voor een lege batterij of stroomuitval afgaan. Daardoor stopt in bepaalde gevallen de beademing. Er zijn volgens Philips geen gevallen van letsel bekend en er wordt gewerkt aan een software-update om de storing te verhelpen.

Shell kwam met een handelsupdate. Daarbij verwacht het concern onder meer dat de resultaten bij de gashandel in het eerste kwartaal sterk zijn, maar wel aanzienlijk minder dan een “exceptioneel” vierde kwartaal van 2023.

Verder staat ook de oliemarkt in de belangstelling door de stijgende spanningen tussen Israël en Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg vrijdagochtend met 0,4 procent tot 86,91 dollar en Brentolie werd 0,5 procent duurder op 91,10 dollar. De olieprijzen zijn dit jaar al ongeveer 18 procent gestegen en liggen nu op het hoogste niveau in circa zes maanden.

De euro noteerde 1,0827 dollar, tegen 1,0867 dollar bij het Europese slot een dag eerder.