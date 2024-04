Boeing betaalt Alaska Airlines 160 miljoen dollar compensatie

Vliegtuigbouwer Boeing heeft Alaska Airlines in het afgelopen kwartaal 160 miljoen dollar compensatie betaald voor het aan de grond houden van de 737 MAX 9. Volgens Alaska Airlines hebben de resultaten in het eerste kwartaal aanzienlijk geleden onder de problemen die ontstonden toen in januari een deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 tijdens een vlucht losschoot.

Alaska Airlines verwacht in de loop van dit jaar verder te worden gecompenseerd door Boeing. Sinds het incident in januari werden tientallen MAX 9-toestellen aan de grond gehouden en moesten veel vluchten worden geannuleerd. Ook bij andere MAX 9-toestellen zijn later losse onderdelen gevonden. Topman Dave Calhoun van de geplaagde vliegtuigfabrikant kondigde onlangs aan dat hij het bedrijf verlaat. Ook enkele andere topbestuurders vertrekken.