Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie

Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op omdat zij jarenlang te weinig deden tegen witwassen. Het bedrijf, waarin ING sinds 2018 een meerderheidsbelang had, ging niet goed genoeg na wie zijn cliënten waren. Dat is voor betaaldienstverleners wel verplicht, om zo te voorkomen dat ze criminele geldstromen verwerken.

De oud-bestuurders van het inmiddels opgeheven bedrijf moeten boetes van 150.000 euro en 180.000 euro betalen Zij gaven volgens het OM “feitelijk leiding” aan structurele overtredingen van antiwitwasregels. Die vonden tussen 2016 en 2020 plaats.

In 2022 werd bekend dat justitie onderzoek deed naar overtredingen van witwasregels door Payvision. ING liet toen weten geen onderwerp van dat onderzoek te zijn. De grootbank werd in 2020 volledig eigenaar van Payvision, maar besloot eind 2021 het bedrijf op te heffen. Daarvoor had ING een aantal klanten van Payvision uit de goksector en pornosector overgedragen aan andere betalingsverwerkers.