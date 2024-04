Chipfondsen beperken verlies AEX op Amsterdamse beurs

Chipfondsen op de aandelenbeurs in Amsterdam hebben vrijdag het verlies voor de AEX beperkt. Waar eerder op de dag bij de hoofdfondsen alleen energieconcern Shell op winst stond, noteerden na de slotbel ook chipmachinemaker ASML en toeleveranciers voor de halfgeleidersector Besi en ASMI in de plus.

De techbedrijven boekten die winsten nadat zakenkrant The Wall Street Journal berichtte over forsere investeringen van Samsung in de Amerikaanse staat Texas. Verder ging veel aandacht uit naar het Amerikaanse banenrapport. Dat wees op een veel sterkere groei van het aantal banen dan economen in doorsnee hadden verwacht, wat van invloed kan zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve.

De AEX-index verloor 0,4 procent tot 880,63 punten. ASML, ASMI en Besi eindigden tot 0,7 procent hoger. Informatieleverancier Wolters Kluwer was de grootste winnaar met een plus van 1,3 procent. Betalingsverwerker Adyen eindigde onderaan met een min van 3,6 procent.

Ook de MidKap eindigde 0,4 procent lager op 937,93 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,3 procent.

Shell sloot 0,5 procent hoger. Het olie- en gasconcern meldde dat de prestaties van zijn afdeling voor gashandel in het eerste kwartaal sterk waren, maar minder dan in het “uitzonderlijke” slotkwartaal van 2023.

Daarnaast stijgen de olieprijzen gestaag. Spanningen tussen Israël en Iran wakkeren zorgen aan over een breder conflict in het olierijke Midden-Oosten. Ook besloot oliekartel OPEC bestaande productiebeperkingen deze week te verlengen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 0,5 procent tot 87,07 dollar en Brentolie werd 0,7 procent duurder op 91,27 dollar.

Philips eindigde 2 procent lager. Het medisch-technologische bedrijf verstuurde een veiligheidswaarschuwing voor een aantal beademingsapparaten. Doordat een alarm voor een lege batterij onterecht kan afgaan, stopt in sommige gevallen de beademing terwijl er nog stroom is.

Ook de beursgenoteerde voetbalclub Ajax stond in de belangstelling. Na berichtgeving van de NOS werd bekend dat president-commissaris Michael van Praag maanden te laat bij de AFM meldde dat hij aandelen van de club had. Ondanks de controverse won Ajax op de beurs 0,5 procent.

Marel won ruim 4 procent. De IJslandse slachtmachinemaker heeft overeenstemming met de Amerikaanse branchegenoot John Bean Technologies (JBT) over een overnamebod voor het bedrijf.

De euro noteerde 1,0841 dollar, tegen 1,0867 dollar bij het Europese slot een dag eerder.