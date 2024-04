Claimsite Babboe kijkt naar investeerders voor mogelijke zaak

Het advocatenkantoor achter de claimwebsite voor gedupeerde bakfietsbezitters van Babboe kijkt of een eventuele rechtszaak bekostigd kan worden door investeerders die zijn gespecialiseerd in massaschadeclaims. Dit meldt advocaat Quirijn Bongaerts van Birkway.

Bongaerts zegt een mogelijke zaak liever niet te willen laten financieren door de gedupeerden zelf. “Dan heb je als fietser eerst de pech van een fiets met een veiligheidsissue en moet je vervolgens ook nog betalen om je recht geldend te maken”, zegt hij. Ook een belangrijke reden voor zijn kantoor om financiering van andere partijen te zoeken zijn de vele berichten die de advocaat naar eigen zeggen krijgt van mensen die “krom hebben moeten liggen om hun fiets te kopen”.

Volgens de advocaat komt het in Nederland steeds vaker voor dat rechtszaken over massaclaims worden voorgeschoten door gespecialiseerde investeerders. Deze organisaties vragen in ruil voor het voorschieten een deel van de opbrengst van de uitspraak.

Via de website bakfietsclaim.nl hebben inmiddels zo’n 13.000 gedupeerden zich gemeld volgens Bongaerts. Birkway kijkt of deze mensen compensatie kunnen krijgen voor kapotte bakfietsen van Babboe. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) concludeerde in februari dat veel modellen van Babboe onveilig zijn omdat veel frames van de fietsen zijn gebroken. Het bakfietsbedrijf is inmiddels een terugroepactie gestart voor een aantal modellen. Babboe verwacht dat de fietsen vanaf de tweede helft van deze maand kunnen worden opgehaald.

De fietsfabrikant lanceert volgende week woensdag een speciale website waarop alle eigenaren van Babboe-bakfietsen kunnen zien op welke manier zij compensatie kunnen krijgen van het bedrijf. Het is dan op die website, controleerjebakfiets.nl, ook mogelijk om een afspraak te maken voor het ophalen van de fiets of om een monteur te laten komen.