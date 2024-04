FNV: kabinet moet snel ontslagvergoeding failliete winkels regelen

Het kabinet moet winkelmedewerkers die hun baan kwijtraken door een faillissement beter beschermen, vindt FNV. De vakbond wil dat het kabinet snel regelt dat deze werknemers wettelijk recht hebben op een ontslagvergoeding.

FNV heeft de afgelopen tijd veel meldingen gekregen van werknemers die geen vergoeding ontvingen bij het failliet gaan van hun winkelketen. Dit gebeurde onder meer bij personeel van BCC, Big Bazar en Scotch & Soda, aldus de vakbond.

Mogelijk krijgen meer winkelmedewerkers hier binnenkort mee te maken, denkt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. “Voor de medewerkers van winkels waar nu gerommel is, zoals Blokker, is het belangrijk dat in de wet wordt vastgelegd dat zij ook bij eventueel faillissement recht krijgen op een ontslagvergoeding”, zegt ze.