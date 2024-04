Nieuw onderzoek DNB bevestigt kleine kans op loon-prijsspiraal

De kans dat een flinke stijging van de lonen de inflatie extra aanjaagt, is in Nederland klein. Dat heeft nieuw onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) bevestigd. Daarmee lijken de loonstijgingen die de laatste tijd in cao’s worden afgesloten, een verlaging van de rente in de eurozone later dit jaar niet in de weg te staan.

Vorig jaar waarschuwde DNB-baas Klaas Knot nog herhaaldelijk voor de dreiging van een zogeheten loon-prijsspiraal. Van zo’n scenario zou sprake zijn als mensen flink meer te besteden krijgen, meer gaan uitgeven en daarmee bedrijven aanzetten om hun prijzen verder op te voeren.

Knot haalde de lonen vorige maand ook nog aan bij de presentatie van het jaarverslag van DNB. Hij zei toen dat de Europese Centrale Bank (ECB) wat hem betreft de rente waarschijnlijk in juni weer iets kan verlagen als dan uit cijfers blijkt dat de loongroei de inflatie niet opnieuw aan het stuwen is.

De inflatie in Nederland lag in 2022 nog op bijna 12 procent, maar daalt volgens DNB inmiddels gestaag richting de 2 procent. Dat is het streefpercentage van de ECB. Het nieuwe onderzoek van DNB wijst uit dat de inflatie vakbonden en werkgevers wel duidelijk heeft aangezet tot het afspreken van hogere loonsverhogingen. Maar andersom zou de doorwerking van de lonen naar de inflatie niet zo sterk zijn.

Dat komt volgens onderzoekers van DNB waarschijnlijk omdat arbeidskosten niet de enige kosten zijn voor bedrijven. De hoogte van de lonen is daarom ook niet de enige factor die de prijzen van bedrijven bepaalt. Ook zouden bedrijven een deel van de hogere arbeidskosten in hun winstmarges kunnen opvangen.

Volgens DNB is het wel nodig om de loonontwikkeling nauw te blijven volgen. “In veel nieuwe cao’s wordt nog steeds rekening gehouden met eerdere stijgingen van de inflatie. Dat wil zeggen dat de doorwerking van de inflatiepiek naar de loongroei nog niet is voltooid”, schrijft de centrale bank in een vrijdag naar buiten gebracht bulletin.