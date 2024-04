Reuters: Deutsche Bahn werkt aan ‘noodplan’ om kosten te besparen

Deutsche Bahn werkt aan een soort noodplan om kosten te besparen en zo de miljardenverliezen bij het Duitse staatsspoorbedrijf tegen te gaan. Dat melden bronnen bij Deutsche Bahn aan persbureau Reuters. Vorig jaar leed de maatschappij een verlies van 2,4 miljard euro, ook is er een schuld van 34 miljard euro.

Volgens de ingewijden wordt gesproken over een “noodrem” bij de kosten binnen Deutsche Bahn. Er wordt nu gewerkt aan plannen waarbij het aannemen van nieuw personeel voortaan specifiek moet worden goedgekeurd door het hogere management. Ook moet in alle uitgaven gesneden worden, waaronder zakenreizen door personeel. Naar verluidt kan volgende week hier al een besluit over worden genomen door het bestuur van Deutsche Bahn.

De ingreep zou niet gelden voor het logistieke dochterbedrijf DB Schenker dat momenteel te koop staat.

Deutsche Bahn had vorig jaar en ook dit jaar te maken met een reeks stakingen. Ook zag het bedrijf de loonkosten voor personeel flink stijgen, net als de rentekosten. Daarnaast zijn de schulden toegenomen om zo de enorme investeringen in de vernieuwing van verouderde infrastructuur en spoor te financieren.