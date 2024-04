Shell enige winnaar in AEX dankzij stijgende olieprijzen

Olie- en gasconcern Shell was vrijdag de enige stijger in een lager geopende AEX-index in Amsterdam. Shell profiteerde van de verder stijgende olieprijzen. Ook kwam het bedrijf met een handelsupdate over het eerste kwartaal. Philips stond bij de dalers na een waarschuwing van het zorgtechnologieconcern voor problemen met zijn Trilogy-beademingsapparaten.

Shell steeg 0,4 procent. De olieprijzen gingen verder omhoog door de oplopende spanningen tussen Israël en Iran, waardoor er zorgen zijn over verstoringen van olieleveringen uit het Midden-Oosten. Verder zei Shell dat de resultaten bij de gashandel in het eerste kwartaal sterk zijn, maar wel aanzienlijk minder dan een uitzonderlijk vierde kwartaal van 2023.

Philips verloor 1,6 procent. Volgens Philips kan door een fout bij de beademingsapparaten een alarm voor een lege batterij of stroomuitval afgaan. Daardoor stopt in bepaalde gevallen de beademing, wat volgens Philips ernstige gevolgen kan hebben voor de patiënt als zorgmedewerkers niet ingrijpen. Er zijn volgens Philips geen gevallen van letsel bekend en er wordt gewerkt aan een software-update om de storing te verhelpen.

De Amsterdamse AEX-index noteerde in de vroege handel 1 procent lager op 875,41 punten.