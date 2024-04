Verduurzaming ziekenhuizen wordt steeds duurder, stelt ING

Ziekenhuizen liggen goed op schema om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Zo hebben veel gebouwen inmiddels zonnepanelen op het dak en zijn ziekenhuizen goed geïsoleerd. Maar nu het “laaghangend fruit” geplukt is, “ziet een substantieel deel van de ziekenhuizen zich voor grote financiële uitdagingen geplaatst”, meldt ING na onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om oudere panden, waar verduurzaming om grote investeringen vraagt.

Ziekenhuisgebouwen kunnen volgens ING over het algemeen zo’n veertig jaar mee. Omdat een aantal ziekenhuizen in aanloop naar 2050 aan vervanging toe is, kan verduurzaming veelal worden meegenomen in de nieuwbouwplannen. Voor ziekenhuisvastgoed dat nog langer mee moet “kunnen de uitdagingen groot zijn”, menen de onderzoekers. Toch kan voor ziekenhuizen die nog tot na 2050 mee kunnen nieuwbouw voordeliger zijn dan “renovatie en nieuwbouw op een later moment”.

Het klimaatneutraal maken van verouderd vastgoed vereist volgens ING namelijk grote investeringen. De bank verwijst bijvoorbeeld naar het installeren van vloerverwarming, wat in bestaande bouw relatief duur is. “Sinds 1995 moeten nieuwe gebouwen aan minimumeisen voor de energieprestatie voldoen. Deze eisen zijn steeds strenger geworden. Hoe nieuwer het vastgoed, hoe gemakkelijker het daardoor kan worden verduurzaamd”, leggen de onderzoekers uit.