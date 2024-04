VolkerWessels verkoopt installatie- en telecombedrijf aan Triton

Bouwbedrijf VolkerWessels verkoopt zijn onderdeel voor technische installaties, energiesystemen en telecomverbindingen aan de Zweedse investeerder Triton. VolkerWessels wil zich meer op de bouw van woningen, vastgoedontwikkeling en infrastructuur richten. Daarom zocht het Nederlandse bedrijf naar een nieuwe eigenaar voor het 3100 medewerkers tellende onderdeel.

Het is niet bekend hoeveel Triton betaalt voor VolkerWessels Verbindingen en Netwerken, zoals de dochteronderneming heeft. De investeringsmaatschappij is in Nederland onder andere bekend van de overname van technologisch dienstverlener Unica in 2017. Ook bezit Triton de Nederlandse reisorganisatie Sunweb.