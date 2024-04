Wall Street licht hoger na veel beter dan verwacht banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht hoger geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten viel in maart veel hoger uit dan economen hadden verwacht.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er 303.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij in ’s werelds grootste economie, tegen een herziene 270.000 in februari. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de werkgelegenheid met 214.000 banen zou groeien. De werkloosheid in de VS bedroeg vorige maand 3,8 procent, tegen 3,9 procent in de voorgaande maand.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke banenmarkt geeft de Fed namelijk meer ruimte om de rente langer op een hoog niveau te houden. Bij een sterk afkoelende arbeidsmarkt zou de centrale bank juist eerder de rente kunnen verlagen om zo de economie te stimuleren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de handel 0,1 procent hoger op 38.651,37 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 5167 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,5 procent vooruit tot 16.130 punten.

Over het rentebeleid van de Fed zijn de laatste tijd twijfels ontstaan op de financiële markten, mede door opmerkingen van verschillende Fed-bestuurders over het aantal renteverlagingen die dit jaar kunnen komen. Ontwikkelingen op de derivatenmarkten wijzen er nu op dat beleggers rekening houden met een verlaging in september, in plaats van juli. Die onzekerheid zorgde donderdag nog voor flinke koersverliezen tot 1,4 procent op Wall Street.

Medisch bedrijf Johnson & Johnson (plus 0,1 procent) maakte bekend Shockwave Medical over te nemen voor meer dan 13 miljard dollar. Shockwave is actief met apparatuur tegen hartaandoeningen. Het aandeel Shockwave won 1,7 procent.

Donutketen Krispy Kreme kreeg een adviesverhoging van beleggingsadviseur Piper Sandler en werd daarop bijna 7 procent hoger gezet.