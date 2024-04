Wall Street sluit hoger na banenrapport, beroering rond Tesla

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geëindigd. Beleggers verwerkten een rapport dat op een sterker dan verwachte arbeidsmarkt in de Verenigde Staten wees. Het aandeel Tesla maakte een groot deel van eerdere verliezen goed na mediaberichten over de goedkopere stekkerauto die het Amerikaanse merk wil ontwikkelen.

De Dow-Jonesindex won 0,8 procent en sloot op 38.904,04 punten. De bredere S&P 500 steeg 1,1 procent tot 5204,34 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 1,2 procent hoger op 16.248,5 punten.

Over de hele week gezien stonden de graadmeters nog wel op verlies. Bij beleggers namen de twijfels toe over het aantal keer dat de Federal Reserve de rente dit jaar zal verlagen. Lagere rentes zijn doorgaans gunstiger voor de waarde van aandelen. Het sterke banenrapport wijst erop dat de Amerikaanse economie nog altijd goed draait. Dat is goed nieuws voor het bedrijfsleven, maar geeft de Fed ook de ruimte om nog even te wachten met het verlagen van de leenkosten.

Tesla eindigde 3,6 procent lager, het aandeel leed eerder op de dag een veel groter verlies. Persbureau Reuters berichtte dat het automerk niet langer werkt aan de ontwikkeling van een betaalbaarder model. Topman Elon Musk sprak dat vervolgens tegen.