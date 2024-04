Winst Samsung vertienvoudigd dankzij herstel geheugenchipmarkt

Samsung Electronics heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim tien keer zoveel winst geboekt als een jaar geleden. Het Zuid-Koreaanse techconcern profiteerde vooral van het herstel van de markt voor geheugenchips. Dat komt naar voren uit de voorlopige resultaten die Samsung vrijdag publiceerde.

Het bedrijf meldt dat het over de maanden januari, februari en maart een operationele winst van 6,6 biljoen won in de boeken ging, omgerekend zo’n 4,5 miljard euro. Dat is 931 procent meer dan het resultaat van 640 miljard in dezelfde periode in 2023. De resultaten van Samsung verrasten ook analisten. Zij gingen in doorsnee uit van een operationele winst van bijna 5,4 biljoen won.

De omzet kwam in het eerste kwartaal uit op 71 biljoen won, een stijging van ruim 11 procent op jaarbasis. Dat was iets minder dan wat analisten hadden verwacht. Samsung publiceert naar verwachting aan het einde van deze maand zijn definitieve kwartaalresultaten.

De markt voor geheugenchips had te maken met minder vraag naar smartphones en computers, de belangrijkste producten waarin de chips van Samsung zijn verwerkt. De prijzen voor geheugenchips kelderden daardoor. Dat drukt zwaar op het resultaat van het bedrijf, dat zijn winst meerdere kwartalen op rij zag teruglopen.

Eind oktober liet Samsung nog weten een herstel van de chipmarkt in 2024 te verwachten en dat de prijzen voor geheugenchips weer gaan stijgen. Ook dacht het bedrijf dat de algehele vraag naar chips zal toenemen door de snelle ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor kunstmatige intelligentie.