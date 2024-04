Winst VDL keldert door einde autoproductie Nedcar en busproblemen

De winst van industrieconcern VDL is vorig jaar fors gedaald door kosten rond het afbouwen van de autoproductie in de Limburgse autofabriek VDL Nedcar. Ook zag het bedrijf, met hoofdkantoor in Eindhoven, de verkopen van zijn bussentak flink afnemen door vertragingen van leveringen en door materiaaltekorten.

Onder de streep hield VDL 82 miljoen euro over, terwijl een jaar eerder nog 298 miljoen euro winst in de boeken stond. De autofabriek in Born maakte de laatste jaren Mini’s voor BMW, maar die autofabrikant heeft dit contract per maart dit jaar opgezegd. VDL heeft daardoor duizenden medewerkers ontslag aangezegd, wat voor de onderneming veel kosten met zich meebracht.

Bij de bussenproductie is VDL niet de enige fabrikant die moeilijkheden ondervindt. Onlangs meldde maker van elektrische bussen Ebusco uit Deurne ook al teleurstellende resultaten. De Belgische branchegenoot Van Hool staat zelfs op de rand van faillissement en heeft dringend geld nodig.