Makelaars verwachten minder bezoekers op Open Huizen Dag

Makelaarsorganisatie NVM verwacht zaterdag op de Open Huizen Dag minder huizenbezoekers dan vorige keer. Dit jaar doen er namelijk veel minder huizen mee als gevolg van het beperkte aanbod op de woningmarkt.

Aan de laatste NVM Open Huizen Dag op 30 september vorig jaar namen ruim 9000 woningeigenaren deel die 55.000 bezoekers ontvingen. Een woordvoerder van NVM “ziet het niet gebeuren” dat het aantal bezoekers van de vorige keer wordt overtroffen. “Maar ik durf geen cijfer te noemen. We gaan het zien.”

Op huizensite Funda staan dit keer rond de 5700 woningen die huizenzoekers tijdens de open dag zonder afspraak kunnen bezichtigen. Volgens de makelaars zou het kunnen dat woningen die meedoen nu gemiddeld meer bezoekers over de vloer krijgen. De wens om te verhuizen is er bij veel mensen namelijk wel en de concurrentie tussen potentiële kopers is dus groot.

NVM-makelaarskantoor Makelaarsland zag afgelopen maanden een flinke toename van het aantal bezichtigingen, met name in de grote steden. “Woningzoekers op de huizenmarkt voelen zich door deze drukte extra genoodzaakt meer te bieden dan de vraagprijs om een huis voor zich te kunnen winnen”, zegt directeur Ivor Brevé.

Na een periode van prijsdaling door het oplopen van de hypotheekrente begonnen de huizenprijzen vorig jaar weer te stijgen. De hoge vraag naar woningen drijft de prijzen op, in combinatie met grote loonstijgingen en veel overgebleven spaargeld van de coronaperiode. Tegelijkertijd staan er maar weinig woningen te koop. Kenners zeggen niet voor niets al een hele tijd dat er snel meer huizen bijgebouwd moeten worden.

“Het geld is er wel, maar de huizen niet altijd”, zo vatte hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de situatie onlangs samen. “Als het in dit tempo doorgaat, kan het heel goed dat in de komende maanden de prijzen weer op het hoogste niveau ooit zitten.”