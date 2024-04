Open Huizen Dag trekt veel minder bezoekers

De Open Huizen Dag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag veel minder bezoekers getrokken dan de voorgaande editie omdat er minder huizen meededen. Maar de cijfers verschilden sterk van huis tot huis. Een woning in Flevoland kreeg volgens de NVM wel 97 bezoekers over de vloer.

Alles bij elkaar trok het evenement op een zonnige zaterdag 35.000 huizenzoekers, terwijl er ruim 5600 woningen meededen. Aan de laatste NVM Open Huizen Dag op 30 september vorig jaar namen ruim 9000 woningeigenaren deel die 55.000 bezoekers ontvingen.

Volgens de NVM is het lagere aantal deelnemende huizen een gevolg van het beperkte aanbod op de woningmarkt. De makelaars merken dat er veel minder woningen te koop staan. Kenners zeggen ook al een hele tijd dat er snel meer huizen bijgebouwd moeten worden.

“De markt is echt krap terwijl de woningvraag groot is. We gaan dat verder evalueren en kijken hoe we de volgende Open Huizen Dag van 5 oktober 2024 gaan invullen”, zei Chris van Zantwijk, die bij de NVM verantwoordelijk is voor de Open Huizen Dag, na afloop.

De makelaarsorganisatie maakt volgende week bekend hoe de huizenmarkt zich in het eerste kwartaal van dit jaar heeft ontwikkeld. De NVM meldde in januari dat in de laatste drie maanden van 2023 ruim een kwart minder bestaande woningen te koop stond dan eind 2022.