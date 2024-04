Vertrekkende CEO Boeing zag inkomsten enorm stijgen in 2023

Boeing-topman Dave Calhoun verdiende vorig jaar 32,8 miljoen dollar (ruim 30 miljoen euro) bij het bedrijf, 45 procent meer dan het jaar ervoor. De toename kwam vooral door een retentiebonus die bedoeld was om hem tot en met 2025 bij het concern te houden. Boeing maakte eind vorige maand bekend dat Calhoun later dit jaar vertrekt.

Boeing verkeert sinds begin dit jaar in zwaar weer door meerdere defecten aan zijn vliegtuigen. Dat begon met een losgeschoten deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines begin januari. Enkele weken geleden kondigde de vliegtuigbouwer flinke verschuivingen in de top aan. Naast Calhoun vertrekt ook Stan Deal, die onder meer verantwoordelijk was voor de fabrieken van Boeing. Bestuursvoorzitter Larry Kellner is niet herkiesbaar.

Boeing schrijft in het jaarlijkse statement rond vergoedingen dat Calhoun in februari van dit jaar heeft afgezien van een bonus van 2,8 miljoen dollar. “Na het Alaska Airlines-incident heeft meneer Calhoun aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een jaarlijkse prestatietoeslag, en het bestuur heeft zijn verzoek ingewilligd.”