Beursweek met rentebesluit ECB en cijfers banken en inflatie VS

De aandacht van beleggers gaat komende beursweek onder meer uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook komen er Amerikaanse inflatiecijfers en resultaten van grote Amerikaanse banken over het eerste kwartaal van dit jaar. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street geopend.

De ECB zal bij de beleidsvergadering op donderdag vrijwel zeker de rente opnieuw ongewijzigd laten op het huidige recordniveau. Bij de vergadering in maart verklaarde ECB-president Christine Lagarde nog dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie in de eurozone voldoende is afgekoeld voordat de rente kan worden verlaagd. “We zullen in april al iets meer weten, maar nog veel meer in juni”, zei Lagarde toen in een toelichting.

Op de financiële markten is de laatste tijd twijfel ontstaan over het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Vrijdag kwam nog een veel beter dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De Fed heeft bij een sterke arbeidsmarkt meer ruimte om de rente langer op een hoog niveau te houden.

Daarom zal woensdag ook nauwlettend worden gekeken naar cijfers over de Amerikaanse inflatie in maart. Bij een tegenvallend cijfer kan de Fed geneigd zijn langer te wachten met een verlaging van de rente. Er komen die dag ook nog notulen van de meest recente vergadering van de centrale bank. Mogelijk kan daaruit wat meer duidelijkheid komen over het beleid.

Vrijdag komen de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo met resultaten over de eerste drie maanden naar buiten. Banken profiteren van een hoge rente. Andere grote bedrijven op Wall Street die cijfers melden zijn luchtvaartconcern Delta Air Lines en ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock.

Verder houden onder meer supermarktconcern Ahold Delhaize, bouwbedrijf BAM, laadpalenmaker Alfen en veevoederproducent ForFarmers nog jaarvergaderingen deze week. De toeleverancier aan apotheken Fagron publiceert cijfers.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag 0,4 procent lager op 880,63 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,3 procent. Op Wall Street gingen de hoofdgraadmeters juist tot 1,2 procent omhoog. Daarmee was in New York duidelijk herstel te zien van de forse verliesbeurt een dag eerder. Over de gehele week was wel sprake van verliezen voor de Amerikaanse beurzen door de rentetwijfels.