Chinese minister naar Parijs om te praten over elektrische auto’s

De Chinese minister van Handel Wang Wengtao wordt zondag in Parijs verwacht voor gesprekken met onder meer vertegenwoordigers van de Europese auto-industrie over elektrische voertuigen. In Europa zijn er zorgen over de sterke groei van het aantal goedkopere elektrische auto’s van Chinese makelij op de Europese markt en de subsidies die Chinese bedrijven krijgen van de overheid.

De Europese Commissie heeft gezegd onderzoek te doen naar die subsidies omdat daarmee sprake kan zijn van oneerlijk concurrentievoordeel voor de Chinese elektrische autobouwers in de strijd met Europese autofabrikanten. Mogelijk kan Brussel dan extra importtarieven gaan heffen op die auto’s uit China. Dat onderzoek en die mogelijke heffingen zullen dan ook hoog op de agenda staan bij het bezoek van Wang.

De minister zou zondag al gaan praten met topman Luca de Meo van de Franse autofabrikant Renault, die ook president is van de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Dan zou er maandag een ontmoeting zijn tussen Wang en de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. Bij de reis van Wang zijn ook topbestuurders van de grote Chinese elektrische autoproducenten BYD, SAIC en Geely mee.