KLM-topvrouw: ons netwerk is belangrijk voor vestigingsklimaat

Het netwerk van luchtvaartmaatschappij KLM is van groot belang voor het vestigingsklimaat van Nederland. Dat heeft KLM-topvrouw Marjan Rintel gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Ze reageerde daarmee op een rapport dat afgelopen week door Natuur & Milieu werd gepubliceerd. Daarin werd gesteld dat Schiphol wel een op de drie vluchten kan schrappen. Die vluchten met vooral overstappers zijn volgens de onderzoekers namelijk niet van groot belang voor de economie.

Maar volgens Rintel zou dat betekenen dat het internationale netwerk van KLM “instort”. Zij stelt dat het netwerk van de maatschappij een grote bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van Nederland voor het internationale bedrijfsleven.

“Het is makkelijk gezegd dat één op de drie vluchten geschrapt kan worden. Maar op halve verhalen kan ik geen bedrijf leiden. De economische rol van KLM is heel belangrijk. Dat moeten we behouden”, zei Rintel bij Buitenhof.

Deze week wordt ook in de Tweede Kamer gedebatteerd over de krimp van Schiphol. Het kabinet schortte het plan om het aantal vliegbewegingen deze zomer tot 460.000 te beperken in november voorlopig op. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) blijft er wel bij dat Schiphol op termijn moet krimpen om natuur, klimaat en leefomgeving te beschermen. Maar hij stelde vast dat het plan om daar al in 2024 mee te beginnen op te grote juridische bezwaren stuit.

Rintel zei dat “krimp geen doel op zich moet zijn”. Het doel is volgens haar juist vermindering van geluidsoverlast en uitstoot van CO2. KLM werkt daarom aan vernieuwing van de vloot met schonere, zuinigere en stillere vliegtuigen. Die vernieuwing bij KLM moet de komende jaren afgerond worden, aldus de topvrouw. “Onze rol is om te verduurzamen.”

Vrijdag kwam nog een advies naar buiten van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Daarin staat dat de overheid het aantal vluchten op Schiphol niet zonder Europese toestemming mag beperken.