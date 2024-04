AEX vindt weg omhoog, Ahold omlaag na verkoopadvies

Olie- en gasconcern Shell had maandag op het Damrak de opgaande lijn opnieuw te pakken, ondanks een daling van de olieprijzen. Shell overweegt om de beurs van Londen te verlaten voor New York, meldde de Britse krant The Telegraph. Topman Wael Sawan maakt zich zorgen over het aandeel dat in het Verenigd Koninkrijk volgens hem ondergewaardeerd wordt door beleggers en bekijkt “alle opties”. Shell, een van de hoofdfondsen in Amsterdam, eindigde 1,3 procent hoger.

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en webwinkel bol, was de grootste daler bij de grote fondsen met een min van 0,9 procent. Analisten van de Franse bank BNP Paribas Exane verlaagden het beleggingsadvies voor het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern naar verkopen.

Europese beurzen kregen in de laatste handelsuren steun van een hogere opening van Wall Street. De AEX eindigde 0,5 procent hoger op 884,86 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 945,09 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 0,8 procent.