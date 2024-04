Doorbraak in Duits cao-conflict: akkoord voor vliegveldbeveiligers

In Duitsland hebben vakbond Verdi en werkgevers na tussenkomst van een bemiddelaar een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor zo’n 25.000 beveiligers van luchthavens. De afgelopen tijd hebben beveiligers meerdere keren het werk neergelegd op Duitse luchthavens, net als werknemers in andere delen van de luchtvaart.

Met dit nieuwste akkoord lijkt het vliegverkeer in Duitsland een zomer zonder stakingen tegemoet te gaan. Zo werden Verdi en Lufthansa het eind maart in hoofdlijnen eens over een nieuwe cao voor grondpersoneel van het luchtvaartconcern. Daardoor werd een dreigende staking rond Pasen voorkomen. Deze cao, waarvoor eerder ook werd gestaakt, geldt eveneens voor ongeveer 25.000 medewerkers.

De onderhandelingen over de cao voor het cabinepersoneel van Lufthansa, waarbij vakbond Ufo betrokken is, zijn nog gaande. Ook hier is een bemiddelaar ingeschakeld.

Volgens werkgeversvereniging BDLS krijgen luchthavenbeveiligers verspreid over een periode van vijftien maanden 13,1 tot 15,1 procent meer loon. De onderhandelingen over overwerktoeslagen worden aan het eind van het jaar hervat. De vakbond en werkgevers hebben tot dinsdagmiddag de tijd om in te stemmen met het akkoord. Tot die tijd zal Verdi in ieder geval niet oproepen tot nieuwe stakingen.