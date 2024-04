Europese Commissie keurt staatssteun goed voor boeren die stoppen

Meer veehouderijen kunnen rechtmatig worden gecompenseerd als zij vrijwillig hun bedrijf definitief stoppen. De Europese Commissie heeft de wijzigingen goedgekeurd die de Nederlandse overheid had ingevoerd in de bestaande uitkoopregelingen. De maatregel moet de neerslag van stikstof in de natuur verminderen.

Bijdragen uit de staatskas voor bedrijven moeten aan strenge Europese regels voldoen om eerlijke bedrijfsconcurrentie in de Europese Unie te behouden. Maar de Europese Commissie vindt deze steunmaatregel toch gepast vanwege het hogere doel van een duurzamere landbouw en het tegengaan van klimaatproblemen.

Vorig jaar had de Europese Commissie al twee eerdere regelingen goedgekeurd voor de afkoop van kleine en middelgrote veehouders. De wijzigingen in deze regelingen om het te compenseren bedrag te verhogen, zijn nu ook goedgekeurd, waardoor meer boeren van de regeling gebruik kunnen maken. “De positieve effecten zijn groter dan de eventuele negatieve effecten voor de concurrentie en de handel in de Europese Unie”, aldus de Europese Commissie in een verklaring.