Fastned-concurrent Electra betreedt Nederlandse laadstationmarkt

De Franse laadpalenleverancier Electra wil in Nederland honderd snellaadstations en zeshonderd laadpunten plaatsen voor elektrische auto’s. De concurrent van Fastned denkt de stations en laadpunten voor 2030 te hebben geplaatst.

Voor de financiering van de uitbreiding haalde het bedrijf onlangs iets meer dan 300 miljoen euro op. Daarbij is de Nederlandse pensioenbelegger PGGM de grootste aandeelhouder in Electra geworden.

Electra is op dit moment al actief in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, België, Luxemburg, Italië en Spanje. De laadstations van het bedrijf bevinden zich voornamelijk in stedelijke gebieden, bij supermarkten, restaurants, hotels of openbare parkeerplaatsen. Fastned bouwt zijn laadstations veelal langs snelwegen.

Ook Shell richt zich meer op elektrische laadstations. Het olie- en gasconcern kondigde vorige maand aan wereldwijd duizend tankstations van de hand te doen. Tegen eind 2030 wil Shell wereldwijd 200.000 elektrische laadstations hebben. Electra wil in 2030 in Europa zo’n 15.000 laadpunten hebben.